Жанарбай уулу Миран представит Кыргызстан на конкурсе русского романса в Москве

В Бишкеке завершился международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в КР.

По их данным, творческое состязание собрало более 70 исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Обладателем Гран-при конкурса стал студент 5-го курса Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Жанарбай уулу Миран, который в декабре представит страну на Московской международной «Романсиаде».

Фото Юрий Ринас. Жанарбай уулу Миран

Победители и призеры «Среднеазиасткой романсиады» выступили на гала-концерте конкурса.

В состав конкурсного жюри вошли лауреаты Московского международного конкурса «Романсиада» Евгений Южин, Павел Иванов и Береке Енкебаева, Народный артист Узбекистана Аваз Раджабов, Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева, руководитель Московского международного конкурса «Романсиада», заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Галина Преображенская и президент русского культурного центра «Гармония» Александр Степанюк.