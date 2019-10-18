22:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Жанарбай уулу Миран представит Кыргызстан на конкурсе русского романса в Москве

В Бишкеке завершился международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в КР.

По их данным, творческое состязание собрало более 70 исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Обладателем Гран-при конкурса стал студент 5-го курса Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Жанарбай уулу Миран, который в декабре представит страну на Московской международной «Романсиаде».

Юрий Ринас
Фото Юрий Ринас. Жанарбай уулу Миран
В первой половине дня состоялось конкурсное прослушивание, которое проходило в два тура. В нем приняли участие исполнители, выступающие в номинациях «Надежда Романсиады», «Студенты и учащиеся» и «Романс без границ». По итогам двух туров стали известны имена лучших конкурсантов.

Победители и призеры «Среднеазиасткой романсиады» выступили на гала-концерте конкурса.

В состав конкурсного жюри вошли лауреаты Московского международного конкурса «Романсиада» Евгений Южин, Павел Иванов и Береке Енкебаева, Народный артист Узбекистана Аваз Раджабов, Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева, руководитель Московского международного конкурса «Романсиада», заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Галина Преображенская и президент русского культурного центра «Гармония» Александр Степанюк.
Ссылка:
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанки заняли призовые места на международном творческом конкурсе в Сочи
Началась регистрация на участие в хакатоне. Победители получат грант в $20 тысяч
Артист балета из Кыргызстана стал лауреатом международного конкурса
Музыкант из США исполнила «Издейм сени» и сыграла на флейте носом
Флейтистка из США Вивиана Гузман выступит в Бишкеке
Освежающий Tengri Music. Как прошел фестиваль классической музыки в Бишкеке
Кыргызстанцы успешно выступили в конкурсе «Снять фильм за 48 часов»
Юные музыканты из Кыргызстана привезли Гран-при с международных конкурсов
Об утверждении положения о порядке проведения городского конкурса
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Конвой и&nbsp;заломленные руки. Что ждет Атамбаева в&nbsp;случае отказа от&nbsp;участия в&nbsp;суде Конвой и заломленные руки. Что ждет Атамбаева в случае отказа от участия в суде
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Путешественница из&nbsp;Франции нашлась Путешественница из Франции нашлась
Бизнес
Как выжить в&nbsp;цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в&nbsp;картинках Как выжить в цифровом мире. Пять полезных лайфхаков в картинках
С&nbsp;начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom С начала 2019 года еще около 500 сел Кыргызстана обеспечены 4G LTE от MegaCom
Купи iPhone 11&nbsp;и&nbsp;получи год интернета в&nbsp;подарок от&nbsp;компании Beeline! Купи iPhone 11 и получи год интернета в подарок от компании Beeline!
БТА Банк: Сниженные ставки на&nbsp;потребительские кредиты до&nbsp;200 тысяч сомов БТА Банк: Сниженные ставки на потребительские кредиты до 200 тысяч сомов
18 октября, пятница
22:04
Жанарбай уулу Миран представит Кыргызстан на конкурсе русского романса в Москве
21:42
Чудо-3D-принтер для быстрой печати всего что угодно представили американцы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: без осадков
20:04
В Англии футболист забил уникальный гол
19:44
Цифра дня. 60 миллиардов сомов составил объем госзакупок с начала года