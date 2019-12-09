Ирине Карамушкиной и Асель Кодурановой назначена психиатрическая экспертиза

Депутатов Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову пригласили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом Ирина Карамушкина написала на своей странице в Facebook.

«И смех и грех, завтра два депутата Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова приглашены на психолого-психиатрическую экспертизу. Мы тут всем миром доказываем, кто настоящий вор и коррупционер, в это время следствие просто издевается. Во всей стране нашли двух самых опасных чиновников, из-за которых страна стонет и народ на коленях», — написала Ирина Карамушкина.

Ирина Карамушкина и Асель Кодунарова подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда они отпущены под домашний арест.