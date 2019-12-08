Как отдохнуть за границей недорого. Десять советов

В современном мире есть много способов сэкономить и получить удовольствие от путешествия. О том, где лучше отдыхать, когда нужно брать билеты и что делать, если вам отказано в визе, 24.kg рассказали турагенты Акылай Байызбекова и Жипара Алиева.

1 Когда нужно покупать билеты, чтобы не разориться? Билет нужно покупать в межсезонье и заранее. Это значит, что зимой поездка в жаркие страны дороже, чем летом. Чтобы сэкономить, необходимо знать, когда именно вы хотите вылететь за границу. Идеального времени нет — все зависит от города, даты вылета и возвращения на родину. К примеру, если вы хотите отдохнуть в России, нужно знать, что билеты туда дороже в июле и августе, дешевле их брать с января по март. В Европу поездка, что называется «встанет в копеечку», если вы купите билеты в июле, августе или декабре. Гораздо дешевле их брать с февраля по март за четыре-шесть месяцев до запланированной поездки. В США авиаперелеты дороже всего в июле и августе, дешевле их покупать в феврале, марте и сентябре, опять-таки за полгода до вылета.

2 Где лучше всего делать визу — в посольстве или турфирме? Обращение в дипмиссию, конечно, самый сложный и хлопотный вариант, но зато он выгоден с финансовой точки зрения. К примеру, если стоимость визы через посольство составляет от $40 до $200, то в турфирме за посредничество у вас возьмут комиссию. Этот вариант удобен в части экономии времени. Обычно туроператоры знают все «подводные камни», с которыми вы можете столкнуться.

3 Мне отказано в Шенгенской визе. Вернут ли деньги за путевку? Деньги, потраченные на визу, вам однозначно не вернут, а вот за бронь в отеле — безусловно. Однако вам стоит заранее знать и быть готовым к тому, что ни одно турагентство вам не может гарантировать стопроцентное получение визы. В ней могут отказать, если турист при заполнении документов указал недостоверные данные. Если вы летите в США или Израиль, покупать билеты необходимо после получения визы: в ней вам могут отказать, а деньги за билеты не возвратят.

4 Как лучше отдыхать — дикарем или по путевке? Все зависит от предпочтений туриста. Поездку дикарем в основном предпочитают молодые люди, более взрослые едут по путевке. Последний вариант наиболее выгоден, поскольку в большинстве случаев в стоимость включены трансфер, отель и несколько экскурсий. Есть, конечно, и определенные минусы. К примеру, если вы купите турпакет, у вас будет стандартный набор экскурсий. Кроме того, путевка обойдется вам дороже, чем отдых дикарем. Последний вариант выгоден тем, кто знает язык пребывания страны или язык международного общения, как правило, это английский. Минусы такой поездки — отсутствие гарантии безопасности.

5 Как выбрать фирму, которая гарантирует хорошие условия на время отдыха? Чаще всего люди приходят в турфирму по рекомендациям. Вы можете спросить совета у родных, которые ездили за границу, или у бывалых путешественников. Также можно посмотреть отзывы в интернете. Чтобы быть уверенным в том, что вам гарантируют хороший отдых, всегда нужно выбирать фирму, которая давно зарекомендовала себя на рынке.

6 По приезде оказалось, что условия в отеле не такие, как мне обещали. Имею ли я право потребовать от туроператора заменить гостиницу? Все условия тура необходимо оговорить с турагентством сразу. Если хотите быть уверенным, заключите договор с компанией, куда вы обращаетесь. Имея этот документ, можете потребовать от туроператора те условия, которые были прописаны в договоре. Но нужно понимать, что не все фирмы готовы пойти на такие условия и капризы туриста. Подписывая договор, вы должны все внимательно прочесть.

7 Где можно забронировать дешевую гостиницу? Если вы летите за границу дикарем, в интернете есть сайты, где можно забронировать номер в отеле. Когда вы берете тур, за вас это сделает агент. Если летите не по путевке, можно забронировать квартиру, она вам обойдется дешевле отеля.

8 Какое время года лучше всего подходит для путешествий? Межсезонье. В этот период самая благоприятная погода — не сильно жарко и не холодно.

9 В каких странах мира отдых самый дешевый? Для кыргызстанцев дешевле всего зимой отдыхать в Египте, весной и летом — в Турции. В Таиланде или Индии, несмотря на то что отдых там считается самым дешевым в мире, для наших граждан обходится дороже, потому что недостаточно чартерных туристических рейсов. Дешевле брать туры с вылетом через соседний Алматы.