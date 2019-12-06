Дело «Автомаш-Энерго». Сын Алмазбека Атамбаева о компании и помощи отца

В конце октября в офисе компании «Автомаш-Энерго» с обысками пришли представители Военной прокуратуры. В компании, которой руководит сын бывшего президента, сочли это попыткой рейдерского захвата.

После шумихи вокруг обыска история несколько утихла. Однако разговоры о возможных льготах при работе компании в период президентства Алмазбека Атамбаев не утихают.

Журналист 24.kg побывал в «Автомаш-Энерго» и узнал, как и на каких условиях компания работает сейчас.

Найти иголку в стоге сена

Официально «Автомаш-Энерго» находится по адресу: улица Матросова, 1а. Но найти ее по этим координатам оказалось не так просто. По этому адресу находятся «Композит-Групп» и «Автомаш-Радиатор». А вот нужную пришлось искать.

«Автомаш-Энерго» находится на территории бывшего завода «Кыргызавтомаш», который когда-то занимал 60 гектаров .

Мы были не первыми, кто с первого раза не смог отыскать предприятие сына бывшего президента. Охрана подсказала, в каком направлении двигаться и на что ориентироваться. Минут 15 блужданий по закоулкам промышленной зоны привели нас к небольшой калитке.

Оказалось, что это нужное нам направление. Журналистов ждали Сеид Атамбаев и юрист компании Салия Ишкинина. Догадаться, что «Автомаш-Энерго» находится именно здесь, сложно: никаких надписей и табличек.

На территории всего пара строений — офис и мастерская. Кроме того, здесь же стоят трансформаторы, через которые компания и передает электроэнергию.

Сюрпризы от прокуратуры

Все имущество «Автомаш-Энерго» — территория и здания — арестованы. Деятельность компании не остановлена, но есть запрет на проведение сделок с имуществом. Именно благодаря этому в компании и узнали о претензиях Военной прокуратуры.

«Об аресте имущества мы узнали, когда захотели ввести в эксплуатацию одно здание. Мы поехали в Госрегистр, чтобы провести сделку. Там и выяснили, что все имущество под арестом. Нас об этом не уведомляли. Примерно в то же время прошел и обыск», — рассказала Салия Ишкинина.

Фото 24.kg. «Автомаш-Энерго» всегда вовремя сдает налоговую отчетность

Во время обыска компания предоставила Военной прокуратуре оригиналы части документов. Отказались выдавать только документы за 2018-2019 годы, потому что это остановило бы всю работу. Да и бухгалтер была в отпуске, поэтому не могла предоставить весь пакет документов.

«После выемки части документов в конце октября Военная прокуратура в компанию больше не являлась. Когда мы попытались представить оставшиеся документы, нам сказали, что тех, которые они уже забрали и изъяли, пока достаточно. Как только потребуются дополнительные документы, они дадут нам знать. Чего до сих пор не было», — заключила юрист.

Кроме того, компания подала иск в Генеральную прокуратуру, чтобы попытаться снять арест с имущества.

О тарифах на электроэнергию

На сегодня компания предоставляет электричество 53 небытовым абонентам, то есть юридическим лицам. Все это производственные компании, которые работают на территории бывшего завода «Кыргызавтомаш».

«У нас есть обязательства. Мы работаем в штатном режиме», — отметил Сеид Атамбаев.

Представители компании отрицают, что когда-либо получали преференции или льготы от государства. В доказательство приводят то, что «Автомаш-Энерго» получило лицензию и работает с 2003 года. Тогда президентом был Аскар Акаев.

Фото 24.kg. Список компаний, которые занимаются оптовой покупкой электроэнергии

«По дешевизне тарифов мы всегда были ниже первой двадцатки. Таких компаний, как наша, в Чуйской области 25. По высоте тарифов мы на 22-м месте, то есть только три компании в области покупают электроэнергию дороже, чем мы», — подчеркнула Салия Ишкинина.

В этом году компании на 10 тыйынов повысили тарифы на отпуск электроэнергии. «Автомаш-Энерго» пыталась оспорить повышение. Написали официальное письмо в госорганы еще в апреле 2019 года, но ответа пока не получили.

Фото 24.kg. Тарифы на покупку и продажу электроэнергии для «Автомаш-Энерго» устанавливает государство

«Была ситуация, что нам звонили из НЭСК, узнавали о лицензии, были некоторые юридические моменты. Возможно, было давление со стороны Военной прокуратуры, чтобы у нас отобрали лицензию. Мы смогли вроде отстоять, доказать, что лицензия бессрочная и отзывать ее никто не имеет права», — заключила Салия Ишкинина.

О влиянии Алмазбека Атамбаева

«По этому делу отец советов мне не давал, потому что сидит в СИЗО, а свидание нам не дают. Конечно, мои дела органы связывают с отцом, что якобы он мне покровительствовал», — заметил Сеид Атамбаев.

При этом он признался, что до обыска Военной прокуратуры компанию проверяли другие госорганы. «Автомаш-Энерго» не ожидал их. Однако называть ведомства, которые так интересовались его компанией, не стал.

Мы предполагали, что будет какая-то попытка рейдерского захвата. Конечно, все это связывать с моим отцом некрасиво. Сеид Атамбаев

«Есть департамент топливно-энергетического комплекса. У них данные о компании, по какой цене мы покупали у государства электроэнергию. По ним сразу понятно, было ли покровительство. Конечно, это все неправда. Конечно, был бы человек, а дело всегда найдется. Я думаю, что это неправильно с их стороны так поступать», — заключил сын бывшего президента.