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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Дело против главы Бишкекглавархитектуры просят прекратить

Адвокат Анатолий Хегай заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного главы МП «Бишкекглавархитектура» Асхата Тулебердиева. Об этом стало известно сегодня на заседании суда.

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Обвиняемым по эпизоду о муниципальных участках на улице Масалиева проходит и глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев. По версии следствия, с 2016 года 41 участок общей площадью 18,3 гектара незаконно или невыгодно сдали в аренду.

Адвокат заявил, что его подзащитный невиновен, поскольку действовал по приказу. Доказательств вины Асхата Тулебердиева нет, отсутствует и состав преступления.

Для принятия решения судья удалился в совещательную комнату.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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