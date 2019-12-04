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Общество

Стали известны VIP-гости конгресса «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»

Фото организаторов. «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий — 2019»

Определились некоторые спикеры и VIP-гости IV международного конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий», которые пройдут 19-20 февраля 2020 года в Бишкеке.

Среди них:

  • Эмиль Осмонбетов, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;
  • Айтмамат Кадырбаев, заместитель председателя по вопросам энергетики Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;
  • Айтмамат Назаров, председатель правления Национальной энергетической холдинговой компании;
  • Абдылда Исраилов, первый заместитель председателя правления Национальной энергетической холдинговой компании;
  • Таалайбек Толубаев, генеральный директор ОАО «Электрические станции»;
  • Исланбек Сарсейитов, первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции»;
  • Адилбек уулу Шумкарбек, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;
  • Эрмек Асанканов, генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС»;
  • Кубанычбек Астапаев, заместитель генерального директора ОАО «Чакан ГЭС».

«Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан и Таджикистан).

Конгресс соберет более 150 участников, представит более 40 инвестпроектов и предоставит широкую возможность формального и неформального общения между отраслевыми и сервисными компаниями.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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