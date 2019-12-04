Стали известны VIP-гости конгресса «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»

Определились некоторые спикеры и VIP-гости IV международного конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий», которые пройдут 19-20 февраля 2020 года в Бишкеке.

Среди них:

Эмиль Осмонбетов, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;

Айтмамат Кадырбаев, заместитель председателя по вопросам энергетики Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;

Айтмамат Назаров, председатель правления Национальной энергетической холдинговой компании;

Абдылда Исраилов, первый заместитель председателя правления Национальной энергетической холдинговой компании;

Таалайбек Толубаев, генеральный директор ОАО «Электрические станции»;

Исланбек Сарсейитов, первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции»;

Адилбек уулу Шумкарбек, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;

Эрмек Асанканов, генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС»;

Кубанычбек Астапаев, заместитель генерального директора ОАО «Чакан ГЭС».

«Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан и Таджикистан).

Конгресс соберет более 150 участников, представит более 40 инвестпроектов и предоставит широкую возможность формального и неформального общения между отраслевыми и сервисными компаниями.

24.kg является информационным партнером мероприятия.