Стали известны VIP-гости конгресса «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»

Определились некоторые спикеры и VIP-гости IV международного конгресса и выставки «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий», которые пройдут 19-20 февраля 2020 года в Бишкеке.
Среди них:
- Эмиль Осмонбетов, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;
- Айтмамат Кадырбаев, заместитель председателя по вопросам энергетики Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР;
- Айтмамат Назаров, председатель правления Национальной энергетической холдинговой компании;
- Абдылда Исраилов, первый заместитель председателя правления Национальной энергетической холдинговой компании;
- Таалайбек Толубаев, генеральный директор ОАО «Электрические станции»;
- Исланбек Сарсейитов, первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции»;
- Адилбек уулу Шумкарбек, директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР;
- Эрмек Асанканов, генеральный директор ОАО «Чакан ГЭС»;
- Кубанычбек Астапаев, заместитель генерального директора ОАО «Чакан ГЭС».
«Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан и Таджикистан).
Конгресс соберет более 150 участников, представит более 40 инвестпроектов и предоставит широкую возможность формального и неформального общения между отраслевыми и сервисными компаниями.
24.kg является информационным партнером мероприятия.