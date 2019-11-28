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Общество

Более 40 инвестпроектов в сфере гидроэнергетики представят в Бишкеке

Началась подготовка к IV международному конгрессу и выставке «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий», которые пройдут 19-20 февраля 2020 года в Бишкеке.

Это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и реконструкции/модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан и Таджикистан).

Правительство Кыргызской Республики и Национальный энергохолдинг официально поддерживают Конгресс-2020.

Самое интересное в программе мероприятия:

  • стратегическое пленарное заседание: развитие гидроэнергетики Центральной Азии и Каспия: международное сотрудничество, планы правительств, инициаторов и инвесторов;
  • инвестиционный фокус: привлечение инвестиций в гидроэнергетику региона Центральной Азии и Каспия, возможности для финансирования проектов;
  • проекты: последняя информация по проектам строительства и модернизации ГЭС в странах Центральной Азии и Каспия;
  • практические примеры от компаний, успешно реализующих проекты строительства и модернизации ГЭС в регионе;
  • эксклюзивная выставка «Инновационные решения и оборудование — строительство, модернизация, повышение эффективности»;
  • возможности для делового общения и нетворкинга: гала-ужин, интерактивные круглые столы, встречи один на один и многое другое.

Постоянные участники мероприятия: Европейский банк реконструкции и развития, «Узбекгидроэнерго», «РусГидро», «Самрук-Энерго», «Электрические станции», ГЭС «Чакан», Международная финансовая корпорация, «Институт Гидропроект», Engurhesi, Международная грузинская энергетическая корпорация, Грузинский фонд энергетического развития, «Аджарисцкали Грузия», Азиатский банк развития, ENERGO-PROGeorgia, GrossEnergyGroup, PhazisiEnergy, Кайраккумская ГЭС, Международная энергетическая корпорация, «КазГидро Операйтинг» и многие другие.

Конгресс соберет более 150 участников, представит более 40 инвестпроектов и предоставит широкую возможность формального и неформального общения между отраслевыми и сервисными компаниями. 

Мероприятие пройдет при официальной поддержке Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР, а также Национального энергохолдинга и Агентства по продвижению и защите инвестиций.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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