Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступил бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Обвиняемый говорил почти два часа. В своем выступлении бывший глава правительства затронул почти все детали уголовного дела. Он рассказал о том, как шла модернизация, кто и почему настаивал на проекте. В завершение выступления Сапар Исаков заявил, что еще полтора года назад и подумать не мог, что его выставят лжецом.

В этот момент нервы у Сапара Исакова не выдержали. Он заплакал. Родственники и сторонники, которые тоже присутствуют на заседании, поддержали Сапара Исакова.

«Прошу оправдать за отсутствием события преступления не только меня, но и всех обвиняемых. В крайнем случае, прошу выпустить всех остальных, кроме меня, потому что главной целью являюсь я. Чтобы посадить меня, посадили и всех остальных. Кроме того, прошу оставить автомобиль, потому что у меня четыре дочки, жена возит их в садик, школу, без машины будет тяжело семье», — эмоционально высказался Сапар Исаков.

«Дело по модернизации ТЭЦ является миной быстрого действия, потому что таким образом мы взрываем остальные соглашения, которые были подписаны на аналогичных условиях, мы закрываем дорогу к получению льготных кредитов», — заключил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.