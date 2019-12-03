Сапар Исаков о 100 миллионах Осмонбека Артыкбаева: Лучше бы в детский дом отдал

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

«Осмонбек Артыкбаев пожертвовал 100 миллионов сомов своих денег. Не знаю, зачем он это сделал. Может, лучше в детский дом отдал бы», — заявил на суде Сапар Исаков.

По его словам, с бывшим министром энергетики Осмонбеком Артыкбаевым в процессе работы он не общался. Отношения были натянутыми, стороны даже где-то друг друга не понимали.

«Он — принципиальный человек. Почему он должен был меня слушать? У нас даже во время следствия были недопонимания. Как нас можно с ним отправить в одну банду? Это человек обеспеченный, у него своя бизнес-империя. Ему не нужны чужие деньги. Свидетельством тому является тот факт, что он пожертвовал 100 миллионов сомов», — сказал Сапар Исаков.

Кроме того, бывший глава кабмина высказался и об остальных обвиняемых по делу. Он уверен, что «это чушь», когда говорят, что Жанторо Сатыбалдиев исполнял его команды.

«Я с ним по вопросу модернизации ТЭЦ ни разу не разговаривал, даже по телефону, нет ни одного доказательства, что я мог с ним каким-то образом соприкасаться, чтобы мы были в одной преступной группе», — отметил Сапар Исаков.

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При этом он признался, что даже не знал, как выглядят экс-коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров и директор группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов. С последним он познакомился в бусике, когда всех в первый раз везли в суд на избрание меры пресечения.

«С Ольгой Лавровой я вообще ни разу не разговаривал, вообще ни о чем. Если докажете, что я вообще с ней хоть на любую тему разговаривал, я готов признать свою вину. В материалах дела видно, что всю работу, как и положено, вел заместитель министра Мирлан Байгончоков. Айбек Калиев во время модернизации ТЭЦ вообще занимался газопроводом по поручению Жанторо Сатыбалдиева. А с Салайдином Авазовым мы стали более тесно работать, когда он стал мэром Джалал-Абада. Будучи же руководителем «Электрических станций», он приходил ко мне на совещания, но по Камбар-Ате и Верхненарынскому каскаду», — заключил Сапар Исаков.