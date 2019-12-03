12:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Сапар Исаков о 100 миллионах Осмонбека Артыкбаева: Лучше бы в детский дом отдал

Продолжение
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков рассказал о выгодности проекта под ключ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

«Осмонбек Артыкбаев пожертвовал 100 миллионов сомов своих денег. Не знаю, зачем он это сделал. Может, лучше в детский дом отдал бы», — заявил на суде Сапар Исаков.

По его словам, с бывшим министром энергетики Осмонбеком Артыкбаевым в процессе работы он не общался. Отношения были натянутыми, стороны даже где-то друг друга не понимали.

«Он — принципиальный человек. Почему он должен был меня слушать? У нас даже во время следствия были недопонимания. Как нас можно с ним отправить в одну банду? Это человек обеспеченный, у него своя бизнес-империя. Ему не нужны чужие деньги. Свидетельством тому является тот факт, что он пожертвовал 100 миллионов сомов», — сказал Сапар Исаков.

Кроме того, бывший глава кабмина высказался и об остальных обвиняемых по делу. Он уверен, что «это чушь», когда говорят, что Жанторо Сатыбалдиев исполнял его команды.

«Я с ним по вопросу модернизации ТЭЦ ни разу не разговаривал, даже по телефону, нет ни одного доказательства, что я мог с ним каким-то образом соприкасаться, чтобы мы были в одной преступной группе», — отметил Сапар Исаков.

Сюжет по теме
Дело энергетиков

При этом он признался, что даже не знал, как выглядят экс-коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров и директор группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов. С последним он познакомился в бусике, когда всех в первый раз везли в суд на избрание меры пресечения.

«С Ольгой Лавровой я вообще ни разу не разговаривал, вообще ни о чем. Если докажете, что я вообще с ней хоть на любую тему разговаривал, я готов признать свою вину. В материалах дела видно, что всю работу, как и положено, вел заместитель министра Мирлан Байгончоков. Айбек Калиев во время модернизации ТЭЦ вообще занимался газопроводом по поручению Жанторо Сатыбалдиева. А с Салайдином Авазовым мы стали более тесно работать, когда он стал мэром Джалал-Абада. Будучи же руководителем «Электрических станций», он приходил ко мне на совещания, но по Камбар-Ате и Верхненарынскому каскаду», — заключил Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 573
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков рассказал о выгодности проекта под ключ
Дело энергетиков. Сапар Исаков считает, что новая власть сводит с ним счеты
Суд по модернизации ТЭЦ. Интересы CMEC лоббировал депутат Кожобек Рыспаев
Дело энергетиков. Сапар Исаков напомнил, кто выбирал ТВЕА для модернизации ТЭЦ
Суд по модернизации ТЭЦ. Акт приемки объекта одобрили при Сооронбае Жээнбекове
Дело энергетиков. Руководитель проекта рассказал о стоимости плоскогубцев
Дело энергетиков. Ольга Лаврова отказалась выступать в прениях
Дело энергетиков. Ольгу Лаврову привлекли за два дня до окончания следствия
Дело энергетиков. На очной ставке Сапар Исаков не узнал Жолдошбека Назарова
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев не признает свою вину
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Бизнес
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
3 декабря, вторник
12:02
Рита Карасартова назначена директором Агентства начального профобразования Рита Карасартова назначена директором Агентства начальн...
12:00
Рейтинг школьников PISA. Почему последнее место для Кыргызстана — не страшно
11:53
Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков рассказал о выгодности проекта под ключ
11:53
За неисполнение закона о госязыке телеканалы Кыргызстана оштрафуют
11:48
Сапар Исаков о 100 миллионах Осмонбека Артыкбаева: Лучше бы в детский дом отдал