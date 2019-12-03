11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков напомнил, кто выбирал ТВЕА для модернизации ТЭЦ

Продолжение
Суд по модернизации ТЭЦ. Интересы CMEC лоббировал депутат Кожобек Рыспаев

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступать начал бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Китайская сторона официально подтвердила, что единственной компанией, которая могла заниматься модернизацией ТЭЦ Бишкека, была TBEA. CMEC не имела права вести переговоры по ее реконструкции. Об этом сегодня в суде заявил Сапар Исаков.

Читайте по теме
Суд по модернизации ТЭЦ. Акт приемки объекта одобрили при Сооронбае Жээнбекове

По его словам, после многочисленных вопросов по модернизации теплоцентрали от китайской стороны все время по дипломатическим каналам поступали ноты. Дело дошло до того, что посольству Китая пришлось выступить в СМИ с официальным заявлением.

«23 декабря 2013 года китайская сторона в связи с многочисленными обращениями официального Бишкека выступила с заявлением в СМИ. В нем говорилось, что в рамках подписанного между КНР и Кыргызстаном соглашения модернизируют ТЭЦ. Делать это по решению Госсовета Китая будет компания TBEA. Я прошу при вынесении приговора обратить особое внимание на официальное заявление китайской стороны», — сказал Сапар Исаков, обращаясь к судье.

Сюжет по теме
Дело энергетиков

Он отметил, что это нормальная практика, когда отдел внешней политики аппарата президента занимается проработкой готовящегося визита председателя КНР в КР. Сапар Исаков рассказал, что перед сдачей объекта в эксплуатацию все дефекты китайская сторона устранила.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка:
просмотров: 886
Версия для печати
Материалы по теме
Дело энергетиков. Сапар Исаков считает, что новая власть сводит с ним счеты
Суд по модернизации ТЭЦ. Интересы CMEC лоббировал депутат Кожобек Рыспаев
Суд по модернизации ТЭЦ. Акт приемки объекта одобрили при Сооронбае Жээнбекове
Дело энергетиков. Руководитель проекта рассказал о стоимости плоскогубцев
Дело энергетиков. Ольга Лаврова отказалась выступать в прениях
Дело энергетиков. Ольгу Лаврову привлекли за два дня до окончания следствия
Дело энергетиков. На очной ставке Сапар Исаков не узнал Жолдошбека Назарова
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев не признает свою вину
Правительство Китая запретило представителям СМЕС встречаться с депутатами
Дело энергетиков. Сапар Исаков опровергает переговоры с ТВЕА в 2010 году
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Бизнес
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
3 декабря, вторник
11:19
Дело энергетиков. Сапар Исаков считает, что новая власть сводит с ним счеты Дело энергетиков. Сапар Исаков считает, что новая власт...
11:12
Суд по делу Дуйшенбека Зилалиева начнется заново. Сменился председательствующий
11:10
Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
10:55
Сооронбай Жээнбеков назвал приоритетным направлением заботу и помощь ЛОВЗ
10:52
Суд по модернизации ТЭЦ. Интересы CMEC лоббировал депутат Кожобек Рыспаев