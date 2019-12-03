Дело энергетиков. Сапар Исаков напомнил, кто выбирал ТВЕА для модернизации ТЭЦ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступать начал бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Китайская сторона официально подтвердила, что единственной компанией, которая могла заниматься модернизацией ТЭЦ Бишкека, была TBEA. CMEC не имела права вести переговоры по ее реконструкции. Об этом сегодня в суде заявил Сапар Исаков.

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По его словам, после многочисленных вопросов по модернизации теплоцентрали от китайской стороны все время по дипломатическим каналам поступали ноты. Дело дошло до того, что посольству Китая пришлось выступить в СМИ с официальным заявлением.

«23 декабря 2013 года китайская сторона в связи с многочисленными обращениями официального Бишкека выступила с заявлением в СМИ. В нем говорилось, что в рамках подписанного между КНР и Кыргызстаном соглашения модернизируют ТЭЦ. Делать это по решению Госсовета Китая будет компания TBEA. Я прошу при вынесении приговора обратить особое внимание на официальное заявление китайской стороны», — сказал Сапар Исаков, обращаясь к судье.

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Он отметил, что это нормальная практика, когда отдел внешней политики аппарата президента занимается проработкой готовящегося визита председателя КНР в КР. Сапар Исаков рассказал, что перед сдачей объекта в эксплуатацию все дефекты китайская сторона устранила.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.