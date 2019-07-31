Дело Азимжана Аскарова. Кыргызстан в очередной раз пренебрег правами человека

В Чуйском областном суде накануне по новым обстоятельствам рассмотрели уголовное дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. В изменении срока и освобождении главе правозащитной организации «Воздух» отказано.

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По словам представителей Amnesty International, решение суда свидетельствует о торжестве несправедливости в Кыргызстане. «Что помешало властям выполнить свои обязательства, согласно международному праву и Конституции страны, в отношении узника совести Азимжана Аскарова? Краткий ответ на этот вопрос — это полное пренебрежение правами человека», — заявил замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Дело Аскарова уже пересматривалось два года назад по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решением Комитета ООН по правам человека, признавшего, что правозащитник был произвольно задержан и подвергнут пыткам. Более того, Азимжан Аскаров содержался в условиях, унижающих человеческое достоинство, а также лишен права на справедливое судебное разбирательство.

Правозащитника приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.