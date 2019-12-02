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Общество

В комиссию по жалобам на СМИ поступило обращение по поводу ОТРК и «Дело №»

В комиссию по жалобам на СМИ поступило обращение по поводу сюжета на ОТРК и статьи в газете «Дело №» о прошедшем митинге #REакция. Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Отмечается, что заявитель Умай Арыкова выражает недовольство вышеуказанными СМИ по поводу освещения антикоррупционного митинга, прошедшего в Бишкеке 25 ноября 2019 года.

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«В жалобе указано, что в сюжете ОТРК журналисты ссылаются на фейковый ресурс RealTime, который сообщает, что участниками митингов были проплаченные и прозападные люди. В еще более одиозной форме 27 ноября вышла статья в газете «Дело №» с заголовком «Америка готовит еще один переворот», — сообщили в комитете.

По мнению заявителя, таким образом вышеуказанные СМИ проецируют, что прошедший митинг был искусственно срежиссированным извне спектаклем. А подобные материалы обесценивают суть гражданских акций и волеизъявление народа, предусмотренных Конституцией КР.

Отмечается, что члены комиссии рассмотрят жалобу Умай Арыковой на очередном заседании. Решение вынесут в течение нескольких недель.

Напомним, 25 ноября в Бишкеке прошел мирный митинг, организованный активными бишкекчанами, пользователями соцсетей. Участники акции протеста потребовали от властей решительных действий в борьбе с коррупцией.

Поводом для организации митинга стало молчание президента, правительства, депутатов и руководителей силовых органов на факты, озвученные в журналистском расследовании Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне. Бишкекчане требуют привлечь к ответственности всех, кто причастен к незаконному выводу денег из страны.
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