Дело энергетиков. Четырех обвиняемых просят осудить на 11 лет лишения свободы

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд приступил к прениям сторон.

В своей речи прокурор Марат Кулжабаев просил приговорить экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Столько же гособвинитель попросил для экс-исполнительного директора группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлана Бримкулова и двух бывших директоров ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова и Жолдошбека Назарова. Прокуратура также просит лишить всех подсудимых классных чинов и наград, взыскать материальный ущерб в пользу государства 5 миллиардов 439 миллионов 527 тысяч 482 сома.

Представители ОАО «Электрические станции» и Министерства финансов поддержали гособвинителей.

Напомним, по делу об аварии на ТЭЦ Темирлан Бримкулов приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч сомов.

По делу о модернизации ТЭЦ Бишкека с СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.