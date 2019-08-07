Приговор в отношении Айбека Калиева и Темирлана Бримкулова оставлен в силе

Бывший глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев и экс-исполнительный директор Группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов будут отбывать наказание в полном объеме. Накануне Бишкекский городской суд вынес приговор, рассмотрев апелляцию адвокатов обвиняемых на приговор районного суда.

Таким образом, Айбек Калиев будет отбывать наказание в исправительной колонии с лишением свободы сроком на 2 года 6 месяцев и штрафом размером 1 тысяча расчетных показателей, или 100 тысяч сомов.



Темирлан Бримкулов приговорен к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в 100 тысяч сомов.

Бывший директор ОАО «Электрические станции» Узак Кыдырбаев, приговоренный райсудом к 4 годам и штрафу в 150 тысяч сомов, освобожден в зале суда в связи с истечением срока наказания.

Бывший первый замглавы «Электрических станций» Бердибек Боркоев, бывший директор ТЭЦ Бишкека Омуркул уулу Нурлан и экс-зампредседателя Энергохолдинга Нурлан Садыков после вынесения приговора первой инстанции подписали соглашение о признании вины. Их освободили в зале суда и заменили сроки отбывания наказания на штрафы.

Приговор Бишкекского городского суда может быть обжалован в Верховном суде КР.