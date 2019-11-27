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Общество

В Кыргызстане в 72 группах семейных врачей вообще нет медиков

В Кыргызстане действует 701 группа семейных врачей (ГСВ), в 72 из них вообще нет медиков. Такие данные представлены на форуме по семейной медицине.

Сообщается, что в 281 ГСВ работает один врач вместо положенных трех-пяти. 

В республике трудится около 1,7 тысячи сертифицированных семейных врачей. На каждого из них в среднем приходится 3,6 тысячи человек, тогда как по нормативам Минздрава должно быть 1,5-1,7 тысячи. При этом есть районы, где на одного врача приходится от шести тысяч до 18 тысяч населения.

Около 80 процентов врачей — пенсионного и предпенсионного возраста. Стране нужно еще около двух тысяч специалистов.

Средняя зарплата семейных врачей в 2019 году составила 21-27 тысяч сомов, медсестер — 9,1 тысячи.
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