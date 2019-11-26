График работы автобусов сократят. Они не готовы к зиме

Новые автобусы, поступившие в Бишкек в апреле, оказались неготовыми к зиме. График их работы сегодня сократят. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии.

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Решение будут принимать бригадир маршрута и водители. Отметим, что и утром на линии новые автобусы вышли позднее запланированного. Вчера многие из них также не работали.

Как объяснили в БПАТП, неподходящими к зимним условиям оказались шины, установленные на автобусах.

«Шины всесезонные, их установил завод-производитель, однако они не подошли к нашим климатическим условиям. Мы уже заказали новые всесезонные шины белорусского производства. Их поставку ожидаем до конца недели», — сообщили в предприятии.

В БПАТП отметили, что график работы на завтра будет зависеть от погодных условий.