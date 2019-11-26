График работы автобусов сократят. Они не готовы к зиме

Новые автобусы, поступившие в Бишкек в апреле, оказались неготовыми к зиме. График их работы сегодня сократят. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии.
Решение будут принимать бригадир маршрута и водители. Отметим, что и утром на линии новые автобусы вышли позднее запланированного. Вчера многие из них также не работали.
Как объяснили в БПАТП, неподходящими к зимним условиям оказались шины, установленные на автобусах.
«Шины всесезонные, их установил завод-производитель, однако они не подошли к нашим климатическим условиям. Мы уже заказали новые всесезонные шины белорусского производства. Их поставку ожидаем до конца недели», — сообщили в предприятии.
В БПАТП отметили, что график работы на завтра будет зависеть от погодных условий.
По вопросам работы общественного транспорта можно обращаться:
- управление городского транспорта мэрии Бишкека: 0703075727;
- Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 0555898555;
- Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.