Скандал с контрабандными схемами. Депутат требует отставки глав силовых органов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев требует отправить в отставку генерального прокурора, председателя ГКНБ, а также глав Госфинразведки, Таможенной службы и ГСБЭП. Об этом говорится в его обращении к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову.

Депутат предлагает вместо уволенных глав силовых органов назначить людей, которые пользуются доверием у общества.

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«После их назначения мы потребуем провести официальное расследование озвученных журналистами фактов. По результатам должно быть возбуждено уголовное дело и все виновные привлечены к ответственности», — предлагает Дастан Бекешев.

Депутат выразил надежду, что президент примет решительные и объективные меры по итогам проверки фактов, озвученных в расследовании «Азаттыка», Kloop и OCCRP.

Фото Facebook/Дастан Бекешев

Напомним, журналисты провели расследование о выводе из республики миллионов долларов, коррупционных схемах на таможне и чиновниках, причастных к ним.