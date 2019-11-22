Убийство Айеркена Саймаити. Главу ГСБЭП уличили в связях с китайским бизнесменом

Несколько родственников председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакира Таирова имеют бизнес-отношения с двумя компаниями китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом говорится в совместном расследовании журналистов «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана.

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В схеме по отмыванию денег был замешан и убитый две недели назад в Турции Айеркен Саймаити. Он рассказал о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с кыргызстанскими чиновниками, в частности, о совместном бизнесе с семьей экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Айеркен Саймаити перевел через кыргызстанские банки сотни миллионов долларов, что подтвердили проверки ГСБЭП.

В расследовании отмечается, что переводы Саймаити не прошли незамеченными мимо кыргызстанских властей. «Служба финансовой разведки дважды — в 2014-м и 2016 году — заявляла, что она предупредила и МВД, и Финполицию о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда еще не был публично известной фигурой. Но на это не было никакой реакции», — говорится в расследовании.

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После публикации в мае 2019 года расследования «Азаттыка» премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев постановил службе Госфинразведки, ГСБЭП и прокурорам начать расследование по этому делу.

Kloop сообщает, что Чингиз Кененбаев, статс-секретарь службы финразведки, объяснил в интервью, почему переводы, совершенные компанией «Абдыраз» Айеркена Саймаити, вызвали подозрения. «У нас были сомнения, — сказал он. — Почему у них был такой низкий оборот и при этом они переводили так много денег?». Однако, по его словам, финразведка не могла проводить собственное расследование: «У нас нет таких полномочий», — цитируют в статье чиновника.

Расследования может проводить ГСБЭП. Однако, как выяснилось, несколько родственников главы ведомства Бакира Таирова имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Абдукадыра.

Брат Таирова Искендер — бизнес-партнер компаний AKA Petroleum и Biznisnur. Вместе они основали «Терексай Жаштары» — компанию, которая в 2014 году приобрела в Кыргызстане месторождение сурьмы за 4,5 миллиона долларов. Из расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP

После того как Искендер погиб в 2016 году в автокатастрофе, его долю в компании унаследовала его жена Чолпон Эльмуратова.

Сообщается также, что глава «Терексай Жаштары» Токтосун Туманбаев женат на младшей сестре Бакира Таирова.

«Таиров подтвердил в интервью все эти связи, но заявил, что он ничего не знает о бизнесе своих родственников и опроверг возможность того, что это могло повлиять на ход следствия», — говорится в расследовании.

«Не будет никакого конфликта интересов. Я принципиальный человек», — цитируют Бакира Таирова журналисты.

Напомним, ГСБЭП с декабря 2018 года проверяет законность происхождения имущества семьи Матраимовых.