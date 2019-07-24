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Проверка Раима-миллиона. Доначислено 24,2 миллиона сомов

По итогам проверки аффилированных компаний родственников и членов семьи Райымбека Матраимова доначислено налогов на 24 миллиона 275 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, следствием установлены ОсОО «Д.Т.», ОсОО «ТКА.» и ОсОО «Т.Т.», по которым назначены налоговые проверки. По их результатам доначислены налоговые платежи на 18 миллионов 33 тысячи 267 сомов.

Кроме того, проверена деятельность супруги Райымбека Матраимова, которая работает в иностранной компании E.E.S. В мае 2019 года была назначена налоговая проверка, по итогам которой доначислено 6 миллионов 241 тысяча 728,71 сома налогов. Эти деньги уже возмещены на Единый депозитный счет ГСБЭП.

«Сейчас принимаются меры по возмещению оставшегося ущерба. Вместе с этим, в Единой налоговой декларации Райымбека Матраимова указаны следующие данные о числящемся на его супруге имуществе «У.Т.»: коттедж, расположенный в Иссык-Кульской области, автомашина марки «Лексус GX 460». Кроме того, за его супругой гражданско-правовые сделки по продаже трех квартир — двух в Бишкеке и одной в городе Ош», — расскзаали в ГСБЭП.

Кроме того, установлено, что в собственности Райымбека Матраимова есть две квартиры — в Бишкеке и городе Ош. Кроме этого, по наследству от матери ему в собственность перешли права на одну треть недвижимого имущества — жилого дома в Оше, земельного участка с многолетними насаждениями в Ошской области и жилого дома в Чуйской области. Это имущество Райымбек Матраимов передал близким родственникам.

«Недвижимое имущество, указанное в Единой налоговой декларации о доходах и расходах, проверено в соответствие с законодательством Кыргызстана. Для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела через соответствующие каналы в рамках международных договоров, участницей которых является Кыргызстан, направлены запросы для установления имущества Райымбека Матраимова и его близких за пределами страны. По ним ожидаются ответы», — заключили в ГСБЭП.
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