Правительство Кыргызстана будет выплачивать единовременное пособие «балага суйунчу» в размере 50 тысяч сомов за каждого ребенка в случае рождения в семье троих или более детей. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Решение вступит в силу 1 декабря 2019 года.

Читайте по теме «Балага суйунчу». Пособие можно получить через два дня после подачи заявления

Такая помощь направлена на социально-экономическую поддержку семей в ранний период развития детей, отметили в аппарате правительства.

Напомним, независимо от благосостояния семей производятся выплаты единовременного пособия при рождении ребенка «балага суйунчу».

Отметим, в Городском перинатальном центре Оша 16 ноября родилась тройня.