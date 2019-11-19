Еще одна тройня родилась в городе Ош

В Городском перинатальном центре Оша родилась тройня. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, мама детей, 31-летняя А.А., поступила в центр 14 ноября на 33-й неделе беременности.

«16 ноября взята на кесарево сечение. Родились три девочки, каждая весом чуть больше 2 килограммов. Дети находятся в отделении реанимации новорожденных», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в конце ноября в перинатальном центре родились три мальчика. Всего в этом году в ГПЦ южной столицы появились на свет семь тройняшек. В прошлом году в этом центре родились три тройни.