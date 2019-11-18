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Общество

Пособия для малоимущих. Мониторинг показал: проблемы остались прежними

Порядок начисления и выдачи пособий малоимущим семьям требует изменений. Об этом на круглом столе сообщила вице-спикер ЖК Аида Касымалиева.

Она напомнила, что в 2018 году вступили в силу изменения в закон о государственных пособиях. Но, как показал мониторинг, многие из его положений не повлияли на адресность и доступ получения пособия.

«Мониторинг продолжается в течение года. Мы не искали виноватых, нам было важно понять, какие плюсы и минусы появились после изменений в законодательство», — сказала Аида Касымалиева.

Депутат отметила, что мониторинг показал: проблемы остались прежними.

«В селах в основном живут вместе, и домовая книга общая. Но исключение пенсионеров не помогло, если в 2017 году количество пособий составляло 272 тысячи человек, то в 2019-м — 311 тысяч. С учетом роста рождаемости количество получателей увеличилось на 0,6 процента», — отметила Аида Касымалиева.

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Депутат добавила, что также во время разработки законопроекта упор делали на то, чтобы семьи могли получать пособия вне зависимости от места прописки.

«У нас много мигрантов, особенно в новостройках. Мы предлагали убрать справку с места прописки, чтобы они могли получать пособия. Но это повлияло положительно только на матерей-одиночек с детьми до трех лет. Во всех остальных случаях трудоспособные члены семьи должны быть зарегистрированы в службе занятости по месту прописки», — отметила она.

Еще один серьезный барьер — семьям, нуждающимся в пособиях, необходимо собирать справки.

«Бывают факты, когда с них требуют устно деньги за помощь в сборе документов. У людей очень мало информации, куда обращаться, как оформлять», — отметила Аида Касымалиева.
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