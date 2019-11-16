11:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан получит грант в 5,7 миллиона евро на реабилитацию хвостохранилищ

Кыргызстану выделят грант в 5,7 миллиона евро для реабилитации двух урановых хвостохранилищ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов принял участие в IV заседании ассамблеи доноров Счета экологической реабилитации для стран Центральной Азии, прошедшем в городе Лондоне.

«Вопросы реабилитации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии являются важным направлением работы правительства Кыргызстана. Хочу поблагодарить Европейский банк реконструкции и развития за выделение финансирования на грантовой основе двух проектов по рекультивации бывших урановых производств в поселках Мин-Куш и Шекафтар на 5,7 миллиона евро. Работы на этих участках начнутся в первом квартале 2020 года. Кроме того, во втором квартале следующего года планируется начать рекультивационные мероприятия по хвостохранилищу в городе Майлуу-Суу», — отметил Кубатбек Боронов.

Читайте по теме
Радиационный Кыргызстан. Где находится урановое наследие страны

На Лондонской встрече международные финансовые доноры, Европейская комиссия и Европейский банк реконструкции и развития отметили лидирующую роль Кыргызстана в решении вопросов радиационной безопасности, высокую координацию сотрудничества с международными партнерами и организациями, достигнутое значительное снижение рисков и последствий радиоактивного загрязнения.

Фонд Европейского банка реконструкции и развития по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии был создан по инициативе Европейского союза и ЕБРР в мае 2015 года. Средства будут направлены на меры по рекультивации семи радиоактивных хвостохранилищ в трех республиках региона. Из них три объекта находятся в Кыргызстане.
Ссылка:
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Рекультивацию урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу начнут осенью
При исследованиях новых урановых объектов важна экологическая безопасность
Рекультивация хвостохранилищ в Каджи-Сае практически завершена
ЕС выделит 10 миллионов евро для борьбы с радиоактивными отходами в ЦА
Хвостохранилища в Кара-Балте. До конца 2018 года решат, что с ними делать
Радиационный Кыргызстан. Уран Майлуу-Суу угрожает всей Ферганской долине
Радиационный Кыргызстан. Как чиновники Майлуу-Суу проблемы прячут
Отходы на шахтах Майлуу-Суу представляют реальный риск для человека и экологии
Нужно найти 70 миллионов евро для рекультивации хвостохранилищ
Кыргызстан настаивает на новой резолюции ООН по урановым хвостохранилищам
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о&nbsp;мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
На&nbsp;Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот
Бизнес
Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов Как дети проводят свои каникулы? Топ поисковых запросов
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
16 ноября, суббота
11:41
Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона Состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова и Эм...
11:33
Кыргызстан получит грант в 5,7 миллиона евро на реабилитацию хвостохранилищ
11:21
За две недели ноября уголь в Кыргызстане подорожал на 126,38 сома за тонну
11:10
С днем рождения, президент! Главу государства поздравили коллеги
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 ноября