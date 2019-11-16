Кыргызстан получит грант в 5,7 миллиона евро на реабилитацию хвостохранилищ

Кыргызстану выделят грант в 5,7 миллиона евро для реабилитации двух урановых хвостохранилищ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов принял участие в IV заседании ассамблеи доноров Счета экологической реабилитации для стран Центральной Азии, прошедшем в городе Лондоне.

«Вопросы реабилитации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии являются важным направлением работы правительства Кыргызстана. Хочу поблагодарить Европейский банк реконструкции и развития за выделение финансирования на грантовой основе двух проектов по рекультивации бывших урановых производств в поселках Мин-Куш и Шекафтар на 5,7 миллиона евро. Работы на этих участках начнутся в первом квартале 2020 года. Кроме того, во втором квартале следующего года планируется начать рекультивационные мероприятия по хвостохранилищу в городе Майлуу-Суу», — отметил Кубатбек Боронов.

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На Лондонской встрече международные финансовые доноры, Европейская комиссия и Европейский банк реконструкции и развития отметили лидирующую роль Кыргызстана в решении вопросов радиационной безопасности, высокую координацию сотрудничества с международными партнерами и организациями, достигнутое значительное снижение рисков и последствий радиоактивного загрязнения.

Фонд Европейского банка реконструкции и развития по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии был создан по инициативе Европейского союза и ЕБРР в мае 2015 года. Средства будут направлены на меры по рекультивации семи радиоактивных хвостохранилищ в трех республиках региона. Из них три объекта находятся в Кыргызстане.