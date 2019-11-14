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Общество

Аварийную школу № 75 в Бишкеке снесут и построят новую

Для школы-лицея № 75 Бишкека будет построено новое здание. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, уже объявлен конкурс на проектно-изыскательские работы. Отмечается, что новое здание должно быть двух- или трехэтажным, чтобы в нем с комфортом разместились минимум 550 учащихся. Кроме того, проектировщики должны предусмотреть в школе музыкальный зал на 60 человек, спортзал, школьный стадион и спортивную площадку, а также по возможности мини-футбольное поле.

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Как заявил 24.kg вице-мэр Уланбек Азыгалиев, сейчас решается вопрос о сносе существующего здания, которое находится в аварийном состоянии.

«Первоначально взяли заключение из Института сейсмостойкого строительства, что конструкции этого учебного заведения находятся в неудовлетворительном состоянии и подлежат сносу. Поэтому начали проектную работу, чтобы подготовить АПУ (архитектурно-планировочные условия) и другую документацию. Это долгий процесс. В течение двух-трех недель будет создана комиссия, куда войдут представители мэрии, МЧС, Госэкотехинспекции, Института сейсмостойкого строительства, которая примет окончательное решение по школе», — отметил он.

Уланбек Азыгалиев объяснил, что этажность и проектная мощность учебного заведения будут зависеть от нескольких факторов: плотность застройки, площадь участка.

«Есть нормы, по которым должны проектироваться школы, поэтому в тендере и указана разная этажность. Еще немаловажный фактор — сейсмические свойства грунта», — добавил он.

Напомним, что вопрос о необходимости сноса здания учебного заведения подняли депутаты БГК около месяца назад. Они заметили, что в школе № 75 небезопасно продолжать учебный процесс. Ее надо закрыть и снести. 

Здание сдано в эксплуатацию в 1960 году, и с того времени в школе ни разу не проводился капитальный ремонт. 
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