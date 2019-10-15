Дети учатся в аварийной школе, но снести ее чиновникам не позволяет бюрократия

В бишкекской школе № 75 небезопасно продолжать учебный процесс. Ее надо закрыть и снести. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам заявил депутат Сайдахмат Исмаилов.

Вице-мэр столицы Азизбек Алымкулов сообщил, что по поручению депутатов на место выезжали работники муниципалитета и произвели осмотр учебного заведения.

«Мы не можем принять решение о сносе. По данной школе имеется техническое заключение Института сейсмостойкого строительства от 2015 года. В нем не указано, что здание аварийное. Отмечено, что состояние кирпичных стен оценивается как критическое — их надо укреплять, необходимо провести страховочные работы, усилить фундамент», — отметил он.

Руководитель управления муниципального имущества Нурдин Бынаев добавил, что, так как нет заключения об аварийности, снести школу не могут.

«Даже визуально посмотреть на здание достаточно, чтобы понять, что обучать там детей небезопасно. Мы подвергаем учеников опасности. Если завтра кому-то кирпич упадет на голову — кто будет отвечать? Мы бьем в колока, что школа аварийная. Если нет заключения, надо решать вопрос с ее закрытием, переводом учеников в другие школы. Безопасность должна быть на первом месте», — отметил депутат Сайдахмат Исмаилов.