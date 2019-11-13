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Общество

Убийство Айеркена Саймаити. Бизнесмена разыскивали МВД и ГСБЭП Кыргызстана

Гражданин Китая бизнесмен Айеркен Саймаити числился в розыске сразу в двух ведомствах Кыргызстана — МВД и ГСБЭП.

Читайте по теме
Айеркена Саймаити объявили в международный розыск за мошенничество в Кыргызстане

Как пояснил сегодня на заседании парламента министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, Саймаити находился в международном розыске по линии Интерпола. «В 2017 году его объявили в розыск. В отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму $3 миллиона 28 тысяч. Он обманом завладел товаром своего партнера — тоже гражданина Китая», — рассказал глава МВД.

Ориентировка на Айеркена Саймаити опубликована и на сайте Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. «5 сентября гражданин Айеркен Саймаити, 1982 года рождения, уроженец Китайской Народной Республики, объявлен в розыск по факту уклонения от уплаты налогов», — пояснили в ведомстве.

скрин с сайта ГСБЭП
Фото скрин с сайта ГСБЭП

Отметим, что Айеркен Саймаити передвигался по Стамбулу на машине консула КР Эркина Сопокова. Range Rover с дипномерами обнаружен на месте преступления в районе Фатих, где был убит китайский бизнесмен. 

Убитый ранее упоминался в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. 
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