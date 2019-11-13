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Общество

Как выглядит обновленное здание ЦИК Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков посетил обновленное здание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова ознакомила главу государства с деятельностью Центра гражданского образования и избирательных технологий. Основным направлением его деятельности является повышение уровня правовой культуры участников избирательного процесса через разработку и организацию образовательных программ, семинаров, лекций, научно-практических конференций, круглых столов, обучающих тренингов.

Она рассказала также о работе по совершенствованию реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья и повышению участия молодежи в избирательном процессе.

Президент и глава ЦИК осмотрели демонстрационный зал оборудования, применяемого на выборах. Здесь граждане могут ознакомиться с работой выборных технологий и в тестовом режиме апробировать систему голосования.

Состоялась онлайн-видеоконференция с представителями территориальных избирательных комиссий.

Президент Сооронбай Жээнбеков в ходе беседы с членами ЦИК отметил, что основной задачей комиссии является обеспечение открытых и прозрачных выборов всех уровней и создание устойчивой платформы избирательной системы.

«Прозрачное и надлежащее функционирование избирательной системы зависит от профессиональных и человеческих качеств членов, работников территориальных комиссий», — отметил глава государства.
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