17:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления

Подозреваемые в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити рассказали о мотивах преступления. Об этом «Азаттыку» сообщил глава отделения полиции города Адана Атилла Кылыч.

Читайте по теме
Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы

По его словам, правоохранителями задержаны гражданин Сирии Али Исбех и двое кыргызстанцев — Хусейин Акматалиев и Абдуллах Энвер.

«У гражданина Сирии был поддельный паспорт. Кыргызстанцы прибыли в Турцию месяц назад. На допросе они заявили, что убили Айеркена Саймаити за то, что он не был мусульманином», — сказал Атилла Кылыч.

Турецкие СМИ опубликовали фотографии задержанных и видео, где их доставляют в полицейский участок. 

Напомним, гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

Убитый ранее упоминался в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула Кыргызстана Эркина Сопокова, которого сегодня уволили.
Ссылка:
просмотров: 926
Версия для печати
Материалы по теме
Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова
Убитый Айеркен Саймаити ездил на машине консула Кыргызстана. МИД не комментирует
В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Что о нем известно
Десять лет тюрьмы получил кыргызстанец, убивший начальника в Иркутской области
В городе Ош владельца зоомагазина подозревают в убийстве
В Бишкеке мужчина изнасиловал, а затем утопил в БЧК девушку
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
В Канте женщина организовала убийство сожителя, его тело закопали на кладбище
Задержан подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого нашли в багажнике авто
Подробности убийства Хуфура Абдурахемана рассказал глава МВД
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане разрешили ездить со&nbsp;скоростью 110 километров в&nbsp;час В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Задержаны подозреваемые в&nbsp;убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы Задержаны подозреваемые в убийстве Айеркена Саймаити. Они кыргызстанцы
Мэрия Бишкека отказалась от&nbsp;проекта организации кругового движения Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
12 ноября, вторник
17:28
Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мо...
17:04
Скорость 110 километров в час. Оправдано ли изменение ПДД? Опрос
16:34
Перестрелка в селе Кок-Жар. Подозреваемого отпустили под домашний арест
15:50
В городе Ош в доме для силовиков обнаружили повреждения
15:42
Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова