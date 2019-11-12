Убийство Айеркена Саймаити. Задержанные рассказали о мотивах преступления

Подозреваемые в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити рассказали о мотивах преступления. Об этом «Азаттыку» сообщил глава отделения полиции города Адана Атилла Кылыч.

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По его словам, правоохранителями задержаны гражданин Сирии Али Исбех и двое кыргызстанцев — Хусейин Акматалиев и Абдуллах Энвер.

«У гражданина Сирии был поддельный паспорт. Кыргызстанцы прибыли в Турцию месяц назад. На допросе они заявили, что убили Айеркена Саймаити за то, что он не был мусульманином», — сказал Атилла Кылыч.

Турецкие СМИ опубликовали фотографии задержанных и видео, где их доставляют в полицейский участок.

Напомним, гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. Неизвестный выстрелил в мужчину 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. От полученных ран Саймаити скончался в больнице.

Убитый ранее упоминался в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула Кыргызстана Эркина Сопокова, которого сегодня уволили.