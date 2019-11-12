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Общество

Скорость 110 километров в час. Оправдано ли изменение ПДД? Опрос

С 2020 года в Кыргызстане вступят в силу новые Правила дорожного движения. Они разрешат автомобилям ездить на некоторых участках дорог со скоростью 110 километров в час.

Поправки в ПДД премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал 31 октября. Но, как объяснили в ГУОБДД, пилотный проект запустят только в 2020 году. До этого Министерство транспорта и дорог должно подготовить трассы для увеличения скорости. Пока Минтранс не установит соответствующие знаки, водители не смогут ездить со скоростью в 110 километров в час, отметили в ГУОБДД.

С инициативой разрешить легковым автомобилям на отдельных участках дорог, где условия обеспечивают безопасное движение, ездить со скоростью не более чем 110 километров в час, выступило МВД. Однако, какие именно участки дорог отвечают нужным требованиям, ни в милиции, ни в Минтрансе пока ответить не готовы.

Проект коснется только тех участков трасс, где есть разделительная полоса и четырехполосное движение.

Начальник отдела дорожной безопасности ГУОБДД Талантбек Ибраев

Под эти критерии подпадает пока только одна трасса — Бишкек — Нарын — Торугарт.

24.kg решило поинтересоваться у читателей: поддерживаете ли вы инициативу об увеличении скоростного режима на некоторых участках этой дороги?

Оправданы ли новые Правила дорожного движения, разрешающие ездить со скоростью 110 километров в час?

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