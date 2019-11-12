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Общество

Дело не только в машине. В МИД рассказали, за что уволили Эркина Сопокова

В МИД Кыргызстана 24.kg разъяснили, почему теперь уже экс-генконсул КР в Стамбуле Эркин Сопоков уволен. В ведомстве пояснили, что это связано не только с историей о машине с дипломатическими номерами, которая оказалась на месте убийства гражданина КНР Айеркена Саймаити.

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По данным МИД, Эркин Сопоков неоднократно получал взыскания за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. «Он и его завхоз и водитель И. Хавазов регулярно нарушали Правила дорожного движения в Стамбуле. Кроме того, Сопоков не сдал декларацию о доходах за 2017 год», — отмечают в ведомстве.

Там уточнили, что пояснить, как консульский автомобиль с дипномерами оказался рядом с местом, где застрелили Айеркена Саймаити, Эркин Сопоков не смог.

В конце октября 2019 года Эркин Сопоков нарушил процедуру снятия с регистрационного учета и возврата дипломатических номеров на авто и передал свою машину «Рейндж Ровер» автосалону «Рамадан туризм» для дальнейшей продажи.

Министерство иностранных дел КР

Напомним, что Эркин Сопоков возглавлял Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле с апреля 2017-го. До дипломатической службы он был шофером «Кыргызавтомаша».

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