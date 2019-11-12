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Общество

Скорость 110 километров в час. Где и когда можно будет так ездить

Увеличение скорости движения для автомобилей до 110 километров в час коснется трассы Бишкек — Нарын — Торугарт. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела дорожной безопасности ГУОБДД Талантбек Ибраев.

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По его словам, пилотный проект запустят в 2020 году. До этого времени Министерство транспорта и дорог должно подготовить трассы для увеличения скорости.

«После внедрения компонентов «Безопасного города» водители просили увеличить скорость движения на объездной дороге. Проект коснется только тех участков трассы, где есть разделительная полоса и четырехполосное движение. В правилах четко прописано, что такая скорость разрешена там, где обеспечена безопасность. Пока Минтранс не установит соответствующие знаки, водители не смогут ездить со скоростью в 110 километров в час», — сказал Талантбек Ибраев.

Поправки в Правила дорожного движения подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевв. Согласно изменениям, на трассах разрешили ездить со скоростью 110 километров в час.
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