В Кыргызстане разрешили ездить со скоростью 110 километров в час

В Кыргызстане на трассах теперь разрешено ездить со скоростью 110 километров в час. Поправки в Правила дорожного движения подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В документе указано, что изменения предложило МВД. В ведомстве выступили с инициативой разрешить легковым автомобилям на отдельных участках дорог, где условия обеспечивают безопасное движение, ездить не более чем 110 километров в час.

При этом в постановлении не указано, на каких именно участках и на каких трассах разрешили движение с такой скоростью.

Отметим, ранее ограничитель скорости составлял до 90 километров в час.