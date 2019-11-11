Дело энергетиков. В суде допрашивают Салайдина Авазова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к допросу обвиняемого Салайдина Авазова.

Он заявил, что никакого лоббирования китайской компании TBEA с его стороны не было и быть не могло.

«Вопрос модернизации ТЭЦ Бишкека рассматривали на протяжении многих лет на уровне правительства и других госорганов. Из-за отсутствия денег вопрос оставался нерешенным, работали над привлечением инвестиций. До 2012 года в АО «Электрические станции» ни одного предложения не поступало. В 2012-м пришло предложение от компаний «Чу Чжун Хан», «Интер РАО ЕЭС», СМЕК и TBEA. Последняя предложила проект с привлечением льготного кредита по линии ШОС. Эта компания участвовала в строительстве ЛЭП «Датка — Кемин», — сказал Салайдин Авазов.

Он отметил, что если бы с его стороны в сговоре с Сапаром Исаковым было лоббирование, они сразу остановились бы на компании TBEA. Однако, с его слов, распредкомпания искала другие источники для модернизации ТЭЦ.

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«У трех компаний не были прописаны источники финансирования и многое другое. TBEA предложило определять подрядчика правительством Китая и под низкие проценты. Какой кредит лучше для нас? СМЕК давало кредит под 3 процента годовых, а TBEA — по два процента. Можно даже провести опрос, какая компания лучше. Все ответят, что TBEA. Меня обвиняют в том, что я лоббировал интересы китайской компании только потому, что писал письма в соответствующие структуры. Это разве справедливо?» — сказал Салайдин Авазов.

По мнению бывшего главы распредкомпании, если бы для модернизации ТЭЦ выбрали компанию СМЕК, проект не реализовали бы.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.