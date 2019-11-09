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Общество

В некоторых районах Бишкека и Токмака два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Токмака не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

  • 11-12 ноября в Бишкеке на улице 7 Апреля, 1, 3/1, 3/2;
  • 12 ноября в Токмаке на улицах Пролетарская, 38, 38а, 38б, 38в, 40; Овчарова, 21, 23, 27, 29, 31; Гагарина, 92, 94, 96, 98, 100, Шамсинская, 99/1, 99/2.

Ремонтные работы проводят с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
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