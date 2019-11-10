Афиша Бишкека на неделю: концерты, фестиваль балетного искусства, кинопоказы

2-16 ноября. Фотовыставка «Опыт непрошедшего»

Фотопроект состоит из двух частей: персональная выставка фотографа и архитектора Шайлоо Джекшенбаева (снимки архитектурных объектов кыргызского модернизма конца ХХ века) и выставка фотолюбителей.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

11-15 ноября. Фестиваль документального кино

Будут показаны более 20 документальных фильмов из 10 стран, освещающих права детей, детей с ограниченными возможностями, детей мигрантов, беженцев, отражающие инновационные методы по решению системных проблем в области защиты прав детей.

Кинотеатр «Россия».

12 ноября. Лекторий «Триатлон: с чего начать»

Тренер и судья ITU Алексей Калинин расскажет, как начать тренироваться, какой инвентарь нужен и где лучше его приобрести, о выборе стартов.

БЦ «Монолит», 18.30.

14 ноября. Выставка зеленых технологий

Общество стало все больше задумываться о внедрении зеленых технологий. Что это такое, где применяется и как подобные инициативы чувствуют себя в нашей стране, узнаете на выставке. Участники: 20 производителей, поставщиков оборудования по использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективных решений, эксперты.



ololoErkindik, 14.00-20.00.

14 ноября. Кинопремьеры

«Ford против Ferrari» (драма). Фильм рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

«Ангелы Чарли» (боевик). Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

«Мидуэй» (боевик). История одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. В июне 1942 года американский флот под командованием адмирала Честера Нимица одержал победу над японцами в сражении у атолла Мидуэй, что стало ключевым моментом в Тихоокеанской войне.

14 ноября. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

15 ноября. Поэтическая драма «Фариза мен Мукагали»

Спектакль на казахском языке представит Карагандинский областной казахский драматический театр имени С.Сейфуллина.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 16.00, 18.30.

14-17 ноября. Фестиваль балетного искусства

Нынешний фестиваль посвящен 70-летию со дня рождения выдающегося танцовщика, народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева, чье имя стало легендой, историей кыргызского балета. Участниками станут ведущие солисты балета России, Казахстана и Кыргызстана. В программе — шедевры мировой балетной классики, лучшие и любимые зрителями произведения зарубежной и русской хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

15 ноября. Спектакль «Как попасть в рай» (Москва)

Однажды три незнакомых друг с другом человека отправляются по своим делам и внезапно пересекаются в загадочном месте, из которого невозможно выйти. Три абсолютно разных личности по воле злокозненного фатума оказываются в одних и тех же обстоятельствах. Что они предпримут, и как сложатся их отношения? Исполнители: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Наталья Булыгина и Андрей Кайков.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

15 ноября. Концерт T-Fest

T-Fest — музыкант творческого объединения «Газгольдер», который в 2017 году стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады с двумя хитовыми треками «Не забывай» и «Улети». В этом же году он выпустил свой дебютный альбом в сотрудничестве с лейблом — «Молодость 97».

«Асанбай-центр», 19.00.

21 ноября. Гала-концерт звезд театра La Scala

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия. Подробнее

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.