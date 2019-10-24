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Общество

Мировая опера. Звезды театра La Scala выступят в Бишкеке

В Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится гала-концерт звезд театра La Scala.

Только 21 ноября выступят звезды знаменитого итальянского театра в сопровождении симфонического оркестра филармонии.

La Scala — мировой центр оперной культуры, пропитанный величием и роскошью.

В Бишкек приедут звезды, которым рукоплещут во всех ведущих театрах мира: итальянский баритон Джованни Гуальярдо, изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано Пизапиа, потрясающее сопрано Марина Начкебия.

Прозвучат произведения, которые по праву считаются золотым фондом мировой классики: сольные партии и дуэты из опер Джузеппе Верди «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», Жоржа Бизе «Кармен», Джакомо Пуччини «Тоска», «Богема», Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», Вольфганг Амадей Моцарта «Дон Жуан», Петра Чайковского «Евгений Енегин», популярные итальянские песни и другое.

Подарите себе и вашим близким настоящее удовольствие. Успейте приобрести билеты (телефон кассы 0312614015).

24.kg является информационным партнером мероприятия.
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