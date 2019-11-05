Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимого лишили последнего слова

В Ошском городском суде проходит судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области. Прения сторон уже завершились, завтра может быть вынесен приговор по делу. Об этом сообщила сестра обвиняемого Дамира Калыкова.

По ее словам, Мелиса Калыкова лишили последнего слова и против его воли назначили дежурного адвоката Чынаргул Камбарову. «Мой брат отказался, но его и слушать не стали. В итоге она одна сидела на судебном процессе. Самое интересное, что при выходе ее усиленно охраняли и она всячески избегала контактов с нашей семьей», — рассказала Дамира Калыкова.

Она сообщила, что Мелису Калыкову не дали последнего слова и были проигнорированы улики, предоставленные его защитниками. «Судья сказал, что уже 6 ноября будет зачитан приговор брату. Разве после таких грубых нарушений, когда на судебный процесс даже собственных адвокатов Мелиса не позвали, а назначили дежурного, которая прячется от нашей семьи, мы можем рассчитывать на справедливый приговор? При этом суд абсолютно не принимает во внимание вещественные доказательства, разрушающие версию обвинения», — добавила Дамира Калыкова.

В общем, мы готовимся к самому худшему и даже допускаем мысль, что брата со временем могут убить, чтобы раз и навсегда закрыть это дело. Дамира Калыкова

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.