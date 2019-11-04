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Общество

Юбилей Турдакуна Усубалиева. В городе Нарыне открыли памятник видному деятелю

Фото аппарата правительства КР. Открытие памятника Турдакуну Усубалиеву в Нарыне

Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область принимает участие в мероприятии, приуроченном к празднованию 100-летия видного политического деятеля Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На главной площади города Нарына состоялась официальная церемония открытия памятника политическому деятелю. Гостям мероприятия представлена театральная постановка.

Напомним, внук Турдакуна Усубалиева Эрмек Усубалиев выразил пожелание, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда — скромно и без излишней пышности.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961-го по 1985 год. С его деятельностью связано развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Умер 7 сентября 2015 года.
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