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Общество

Потомки Турдакуна Усубалиева просят провести юбилейные мероприятия скромно

Президент Сооронбай Жээнбеков провел совещание с участием членов оргкомитета по подготовке и проведению 100-летия видного государственного и политического деятеля Кыргызстана Турдакуна Усубалиева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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По его данным, президент отметил особый вклад Турдакуна Усубалиева в социально-экономическое развитие страны и укрепление государственности.

«За четверть века руководства республикой Турдакуна Усубалиева в КР произошли большие изменения, из аграрной страны мы стали индустриальной. Изменения коснулись экономики, культуры и практически всех сфер жизнедеятельности. В государстве были открыты более 100 крупных промышленных предприятий, в том числе ГЭС, международный аэропорт «Манас», заводы, музеи и другое. Также особой заслугой Турдакуна Усубалиева можно назвать освоение тысяч поливных земель, он уделял большое внимание вопросам мелиорации и ирригации», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

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Он поделился воспоминаниями о совместной работе в Жогорку Кенеше первого созыва с Турдакуном Усубалиевым и Абсаматом Масалиевым.

«Многому у них научился, они были председателями комитетов, я — заместителем, позже по предложению Турдакуна Усубалиевича стал вице-спикером. Получал их благословение. Всегда их вспоминаю, они были особенными людьми. Вклад Турдакуна Усубалиева в развитие страны неоценим», — отметил глава государства.

Кроме того, он заявил, что жизнь и трудовая деятельность Турдакуна Усубалиева являются примером для него и всех государственных служащих.

Турдакун Усубалиев не нажил себе богатств, все свои силы посвящал народу и государству.

Сооронбай Жээнбеков

«Несмотря на то что большую часть жизни он проработал при плановой экономике, Турдакун Усубалиев отлично разбирался в рыночной экономике и всегда давал свои предложения по тем или иным вопросам», — сказал он.

Первый вице-премьер-министр, председатель организационного комитета Кубатбек Боронов представил информацию о ходе подготовки к проведению 100-летнего юбилея Турдакуна Усубалиева. По его словам, разработан план мероприятий из 18 пунктов, включающий реконструкцию и строительство инфраструктурных и социальных объектов. В частности, прорабатывается вопрос присвоения имени Турдакуна Усубалиева одному из пиков Кыргызстана и Старой площади Бишкека.

Внук Турдакуна Усубалиева Эрмек Усубалиев поблагодарил президента за поддержку и инициативу празднования 100-летнего юбилея видного государственного и политического деятеля. Он выразил пожелание, чтобы все мероприятия были проведены в стиле его деда — скромно и без излишней пышности.

Турдакун Усубалиев родился 6 ноября 1919 года в селе Кочкорка Нарынской области.

 
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