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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову предлагали сбежать из страны

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Дело Кубанычбека Кулматова

Сторона обвинения напомнила, что истекает срок меры пресечения для обвиняемых, и попросила поднять вопрос о продлении санкции.

Кубанычбек Кулматов потребовал с обвинения обоснования, почему она предлагает продлить срок содержания под стражей.

«У вас короткая память. В прошлый раз основанием было, что не допросили экспертов, и обвинение опасалось, что мы можем как-то на них воздействовать. Но на сегодня допросили уже всех. Остальных, скорее всего, уже не будете. Они еще раз докажут сфабрикованность дела», — сказал он.

Кубанычбек Кулматов отметил, что сторона обвинения ссылается на тяжкость преступления, но доказательств нет.

«По этой статье (коррупция) и вы, суд, решение не вынесете, если у вас совесть есть. Обидно за судебную реформу. Это кризис судебной реформы, вы этому способствуете», — сказал экс-мэр.

Кубанычбек Кулматов добавил, что не надеется, что судья пересмотрит меру пресечения.

«У меня только один вопрос: как долго этот судебный беспредел будет твориться? Мы уже более года содержимся под стражей», — сказал он.

Бывший градоначальник добавил, что накануне задержания ему сообщили о предстоящем аресте, чтобы он мог сбежать.

Но я не побегу. Это моя страна. Я Кулматов.

Кубанычбек Кулматов

Другой бывший мэр Албек Ибраимов отметил, что ему понятно, какое решение вынесет суд.

«В 2017 году был хороший девиз: выбирай, не выбирай, все равно президентом будет один человек. И здесь вы тоже одно решение примете», — сказал он.

Адвокаты попросили изменить меру пресечения, прокуратура выступила против. Судья удалился в совещательную комнату.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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