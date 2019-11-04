В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды

Завтра, 5 ноября, с 9.00 до 17.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в некоторые районы Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, отключение связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборах «Калыс-Ордо» и «Мурас-Ордо».

Воды не будет:

в микрорайонах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2»;

в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо.

Школа № 86 и частный детский сад «Бактылуу Балалык» в этот день работать не будут. Группы семейных врачей в микрорайонах «Калыс-Ордо» и «Мурас-Ордо» будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

В случае возникновения проблем с водоснабжением, горожан просят обращаться в ПЭУ «Бишкекводоканал» по телефонам:

— центральная диспетчерская служба: 0312560320;

— контакты для обращений по внутридомовым сетям: 0312544245, 0312544244;

— по наружным сетям: 0312449597, 0312449645.

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp Бишкекводоканала по номеру 0770838458.

Напомним, с 5 по 6 ноября отключат газ в районе, ограниченном улицами Якутской, Интергельпо, переулками Улахольским, Карульским.