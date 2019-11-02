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Общество

Президент Кыргызстана проводит встречу с руководителями СМИ

Президент Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с руководителями средств массовой информации Кыргызстана и корреспондентами зарубежных СМИ, аккредитованных в стране.

Перед началом встречи глава государства поздравил руководителей СМИ с предстоящим Днем информации и печати.

Встреча проходит в формате «вопрос — ответ».

Сообщается, что на встречу приглашены 45 человек. Сооронбай Жээнбеков встречу с руководителями СМИ в подобном формате проводил и в марте 2018-го с участием 40 журналистов. Расширенная пресс-конференция по итогам прошлого года прошла в декабре.
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