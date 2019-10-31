18:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Правозащитники призывают парламент отклонить поправки в закон о профсоюзах

Парламент Кыргызстана должен отклонить поправки в закон о профсоюзах. Об этом сообщается в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

По мнению правозащитников, проект поправок к закону о профсоюзах может серьезно помешать организации независимых профсоюзов и нарушить международные трудовые договоры, участником которых является Кыргызская Республика. Парламент должен отклонить поправки в третьем чтении.

«Проект поправок требует вступления отраслевых и региональных профсоюзов в Федерацию профсоюзов КР. Федерация, которая будет единственным профсоюзом, признанным государством, будет иметь полномочия утверждать уставы и другие виды деятельности профсоюзов более низкого уровня, что серьезно ограничивает их способность действовать независимо», — отмечает организация.

«Этот закон нанесет ущерб независимым профсоюзам в стране, подорвав право работников на создание организаций, — подчеркнула исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Лора Миллс. — Кыргызстан должен защищать и содействовать свободе объединений, а не искать способы подорвать ее».

Напомним, что 3 октября парламент принял законопроект во втором чтении 84 голосами из 120.

Международная организация труда, членом которой КР является с 1992 года, заявила, что закон создаст «монополию» на организацию профсоюзов, и призвала законодателей пересмотреть законопроект для сохранения «разнообразия профсоюзов». Также документ нарушает основные международные конвенции о свободе объединений: Конвенцию 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию и Конвенцию 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров. Кыргызстан является участником обеих конвенций.

«Новый закон серьезно подорвет профсоюзы, которые являются ключом к защите прав и интересов сотрудников на рабочем месте, — заметила Лора Миллс. — Парламент должен продемонстрировать свою приверженность основным правам и свободам человека, отклонив данный законопроект в его нынешнем виде».
Ссылка:
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент принял скандальный законопроект «О профсоюзах» во втором чтении
Закон о профсоюзах вызвал жаркие споры в Жогорку Кенеше
Закон о профсоюзах. Депутат предлагает провести общественные слушания
Закон о профсоюзах доработают, а потом вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша
Профсоюзам напомнили, чем они должны заниматься
Не превращайте в базар! В парламенте поругались депутат и глава профсоюза
Прозрачности в расходовании профсоюзных средств требуют депутаты
Закон о профсоюзах. Депутаты не учли мнения общественности и правительства
Профсоюзы нашли коррупцию в новом проекте закона об их деятельности
Федерация профсоюзов признала, что Мирбека Асанакунова избрали незаконно
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Если из&nbsp;горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Бизнес
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
31 октября, четверг
18:46
Правозащитники призывают парламент отклонить поправки в закон о профсоюзах Правозащитники призывают парламент отклонить поправки в...
18:35
Улицу Московскую сегодня откроют для движения автотранспорта
18:30
1 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
Тонны мусора и 10 километров рыболовных сетей собрали с поверхности Иссык-Куля
18:15
Сурдоперевод в Кыргызстане станет доступен в режиме онлайн