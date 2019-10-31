Правозащитники призывают парламент отклонить поправки в закон о профсоюзах

Парламент Кыргызстана должен отклонить поправки в закон о профсоюзах. Об этом сообщается в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

По мнению правозащитников, проект поправок к закону о профсоюзах может серьезно помешать организации независимых профсоюзов и нарушить международные трудовые договоры, участником которых является Кыргызская Республика. Парламент должен отклонить поправки в третьем чтении.

«Проект поправок требует вступления отраслевых и региональных профсоюзов в Федерацию профсоюзов КР. Федерация, которая будет единственным профсоюзом, признанным государством, будет иметь полномочия утверждать уставы и другие виды деятельности профсоюзов более низкого уровня, что серьезно ограничивает их способность действовать независимо», — отмечает организация.

«Этот закон нанесет ущерб независимым профсоюзам в стране, подорвав право работников на создание организаций, — подчеркнула исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Лора Миллс. — Кыргызстан должен защищать и содействовать свободе объединений, а не искать способы подорвать ее».

Напомним, что 3 октября парламент принял законопроект во втором чтении 84 голосами из 120.

Международная организация труда, членом которой КР является с 1992 года, заявила, что закон создаст «монополию» на организацию профсоюзов, и призвала законодателей пересмотреть законопроект для сохранения «разнообразия профсоюзов». Также документ нарушает основные международные конвенции о свободе объединений: Конвенцию 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию и Конвенцию 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров. Кыргызстан является участником обеих конвенций.

«Новый закон серьезно подорвет профсоюзы, которые являются ключом к защите прав и интересов сотрудников на рабочем месте, — заметила Лора Миллс. — Парламент должен продемонстрировать свою приверженность основным правам и свободам человека, отклонив данный законопроект в его нынешнем виде».