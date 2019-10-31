Скончался известный отоларинголог профессор Георгий Фейгин

В Бишкеке на 91-м году жизни скончался заслуженный врач республики, глава Республиканской оториноларингологической научной школы профессор Георгий Фейгин. Об этом в Facebook сообщил декан медицинского факультета КРСУ Анэс Зарифьян.

«В апреле мы широко и достойно отметили его 90-летие. При этом юбиляр был настроен на жизнь, продолжал читать лекции, руководить аспирантами, писать монографии... К сожалению, ресурсы организма оказались небеспредельными», — написал он.

Георгий Фейгин родился в 1929 году. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.

Опубликовано более 150 его научных трудов, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.