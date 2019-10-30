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Общество

Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков уверяет, что не лоббировал интересы ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Показания дает бывший премьер-министр Сапар Исаков. Он опроверг доводы следствия о том, что он лоббировал интересы китайской компании ТВЕА.

«Если был у меня сговор с ТВЕА, то тогда зачем мне вести переписку с ОАО «Электрические станции» и рассказывать им о работе с РАО ЕЭС? У меня есть документ, которого нет в заключении, наверное, его забыли. В нем указываются различные варианты сотрудничества с китайской стороной и Россией. На эти письма отдел внешней политики не отвечает, потому что это компетенция правительства», — заявил Сапар Исаков. 

Он также призвал обратить внимание на письмо, подписанное совместно с Нурсулу Ахметовой. По словам адвоката Сапара Исакова, в документе нет признаков лоббирования чьих-либо интересов.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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