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Общество

Возле Ореховой рощи снова хотят построить многоэтажку

Возле Ореховой рощи снова хотят начать строительство многоэтажки. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» сообщила Анастасия Владимирова.

«С весны мы боремся против незаконной стройки возле Ореховой рощи компанией «Бишкеккурулуш», писали и ходили во все инстанции. Все признали, что место выбрано неподходящее и строить здесь нельзя! Но... Нам стало известно, что компания снова хочет начать строительство!» — написала она.

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По ее словам, ранее к жителям приезжал мэр Азиз Суракматов и говорил, что стройки не будет. В августе прокуратура Октябрьского района направила предписание в Госстрой устранить нарушения закона, так как, согласно ПДП города 1979 года, на данном участке не предполагалось строительство объектов.

Как отметили местные жители, сейчас компания готовит документы на строительство, они находятся в Бишкекглавархитектуре.

«Сегодня мы ведем работу с прокуратурой. Они не хотят отстаивать свои же документы. Дали акт прокурорского реагирования в Госстрой, оно опровергло. Мы хотим, чтобы прокуратура обратилась и отстояла свои документы. Мы обращались в суды, но проиграли, так как земельный участок принадлежит не нам. Но он рядом с нашими домами», — сообщили они.

В Бишкекглавархитектуре сообщили 24.kg, что земельный участок площадью 0,152 гектара предоставлен в 2009 году во временное пользование ОАО «Бишкеккурулуш» на пять лет под проектирование и строительство многоэтажного дома в микрорайоне № 6. Впоследствии договор аренды продлили до декабря 2019-го. В июне 2014 года был согласован проект девятиэтажного жилого дома.

Несогласные со строительством жители обратились в суд, но он вынес решение в пользу застройщика.

​В 2019 году «Бишкеккурулуш» вновь обратился в БГА для получения нового архитектурно-планировочного условия в связи с изменением этажности и конфигурации многоэтажного жилого дома. На его основании разработан рабочий проект.

«Он предоставлен в Бишкекглавархитектуру на согласование, но по имеющимся замечаниям материалы возвращены на доработку», — отметили в предприятии.

Вице-мэр Улан Азыгалиев прокомментировал 24.kg, что проект, который поступил на корректуру, не согласован, и пообещал изучить вопрос.

Многоэтажный дом хочет возвести фирма «Бишкеккурулуш». В электронной базе юридических лиц руководителем стройкомпании числится Аскарбек Молдобаев. Его дочь Гульнара Молдобаева является депутатом Бишкекского городского кенеша.
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