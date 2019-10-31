Как уберечь детей от суицида? Говорит психолог

Ежегодно в Кыргызстане около 100 подростков сводят счеты с жизнью. Попыток самоубийств среди несовершеннолетних еще больше. Только в октябре 2019-го из жизни ушли трое ребят.

Что толкает детей на последний шаг, какие изменения должны насторожить родителей и как спасти подростков? Об этом 24.kg рассказала психолог, гештальт-терапевт Галина Фильева.

— Почему дети уходят из жизни?

— В большинстве случаев подростки добровольно уходят из жизни из-за конфликтов и непонимания в семье и школе, отсутствия друзей, несчастной любви, травли.

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Часто попытки самоубийства используют как способ сообщить об отчаянии и одиночестве или для импульсивной эмоциональной разрядки. Высокие требования взрослых, с которыми подростки не справляются, отсутствие доверительных отношений с родителями, их давление с одной стороны и учителей с другой создают напряженное эмоциональное состояние, в котором какой-то мелочи достаточно, чтобы стать последней каплей для решения умереть.

— Какие симптомы или изменения в поведении должны насторожить родителей?

— Резкие изменения в поведении (внезапная апатия и подавленность или, наоборот, всплеск энергии после периода упадка), разговоры о смерти, потеря интереса ко всем прежним увлечениям, негативная оценка себя и своего будущего, высказывания «Я никому не нужен», внезапное приведение дел в порядок, раздача любимых вещей друзьям, самоповреждающее поведение.

Стоит особо обратить внимание на внезапно спокойное и ровное расположение духа. Это может быть признаком облегчения после принятого решения умереть. Галина Фильева

— Нужно ли говорить с детьми о суицидах? Не приведут ли профилактические беседы к обратному эффекту (пойду и попробую)?

— У подростков в силу возраста не сформировано представление о ценности жизни, нет понимания необратимости смерти, они ее могут даже романтизировать. Потому важно говорить с ними на эти темы. Разговоры о суициде не наводят подростков на мысли покончить с собой, а помогают проговорить тяжелые чувства, снизить эмоциональное напряжение.

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Главное, чтобы это не стало формальным нравоучением или лекцией, а уважительным разговором на равных. И вести его должен человек, у которого есть взаимопонимание с подростком, теплая эмоциональная привязанность. Иначе диалога не получится. Часто подростки бывают рады поговорить о проблемах и переживаниях, если это действительно разговор на равных, а не монолог взрослого в виде нотации.

— Как помочь ребенку пережить смерть друга, одноклассника, соседа?

— Каждый человек переживает горе по-своему. Внезапная смерть близкого или хорошо знакомого человека вызывает сильные и тяжелые чувства: шок, отрицание смерти, острое горе, гнев, вину, отчаяние. Со временем после проживания всех стадий горя приходят примирение с потерей, светлая печаль. Будьте внимательны к детям, переживающим утрату, ненавязчиво заботьтесь, не бойтесь говорить о случившемся. Общайтесь с ребенком, помогайте ему выговориться, если он хочет, не скрывайте своих чувств.

Горюющий ребенок или подросток может быть агрессивным или, наоборот, замкнуться в себе, вам понадобятся терпение и спокойствие. Галина Фильева

На любой стадии переживания горя ребенку важно видеть поддержку и небезразличие значимых взрослых, ощущать их любовь, чтобы пережить все чувства, связанные со смертью.

— Какие слова или поступки, действия взрослых могут уберечь подростка от суицида?

— Сохраняйте контакт с ребенком, уважительно относитесь к его интересам и чувствам, не начинайте общение с ним с претензий, даже если они обоснованные. Часто подростки слышат только критику, и тогда у них создается ощущение себя как негодных, неуспешных, нелюбимых, ненужных. Научитесь замечать их взросление с любопытством и интересом. Напоминайте подросткам, что они ценны, нужны и не перестанут быть вашими детьми, даже если что-то натворят.

— Некоторые подростки, честно сказать, ведут себя не самым лучшим образом. Как быть в таком случае, чтобы не навредить?

— Возрастная задача подросткового развития — не радовать взрослых, а сформировать собственную систему ценностей и встроиться в общество, психологически отделившись от родителей. Безболезненно процесс отделения не происходит, к сожалению. Изменения телесные и психологические происходят так быстро, что подросткам трудно с этим справляться, возникает много дискомфорта и напряжения.

Подростки перестают быть чувствительны к своей и чужой боли, часто справляются с напряжением при помощи агрессии. Им и с собой тяжело, и со взрослыми, и друг с другом зачастую.

Из вас двоих взрослый все-таки вы. Ищите себе поддержку у других взрослых, потому что быть родителем подростка — очень непростое испытание. Галина Фильева

Важно понимать, что это необходимый этап развития психики. Он может быть долгим и тяжелым, но когда-то закончится, как полярная зима. Потому взрослым стоит запастись терпением и умением первым прекратить конфликт, дать эмоциям всех участников улечься и продолжать решать вопрос в более спокойном состоянии.