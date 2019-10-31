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Общество

Как уберечь детей от суицида? Говорят подростки

Ежегодно в Кыргызстане около 100 подростков сводят счеты с жизнью. Попыток самоубийств среди несовершеннолетних еще больше. Только в октябре 2019-го из жизни ушли трое ребят.

Что толкает детей на последний шаг, какие изменения должны насторожить родителей и как спасти несовершеннолетних? Эти и другие вопросы 24.kg психолог, гештальт-терапевт Галина Фильева адресовала подросткам, у которых были суицидальные попытки или намерения. Приводим их ответы анонимно.

— Почему дети уходят из жизни?

«Много проблем в переходном возрасте, в школе сложности, разногласия с родителями, друзьями, провалы и неудачи. Давление со стороны общества, родных, друзей. Они нас приравнивают к стандартам, ты должен быть идеальным, без недостатков. Это все тяжело бывает выносить».

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«Непонимание со стороны общества, конфликты с родителями, трудности в учебе, давление учителей, издевательства одноклассников, одиночество, беспомощность, потерянность».

«Когда никто не понимает. И ты думаешь, что никому не нужен, раз не понимают».

«Взрослые думают, что они всегда знают, как правильно, и заставляют детей делать то, чего они не хотят. Я не имею в виду мытье посуды или уборку. Навязывают виды спорта, которые нравятся взрослым, а не детям, профессию, друзей. Подростки не хотят жить так, как родители считают правильным. Но их мнение родителям неважно, и тогда лучше не жить».

— Какие симптомы или изменения в поведении должны насторожить родителей?

«Шутки про смерть. Я всегда шучу в таком ключе, когда чувствую себя очень плохо. Подавленность, апатия. Странные вопросы, попытки убедиться в любви окружающих».

— Нужно ли говорить с детьми о суицидах? Не приведут ли профилактические беседы к обратному эффекту (пойду и попробую)?

«Стоит, потому что каждый человек задумывался о самоубийстве. Лет с 12-13».

Главная мысль, которую надо постараться донести, — что это не выход, нужно искать другие пути решения. Идти в творчество, не закрываться в себе, искать поддержки в людях, родных, друзьях.

Из ответов подростков

«Думаю, что важно поговорить серьезно, не называя убивших себя людей трусами, не давить на жалость (родители так любят делать). Рассказать, что это, как можно распознать подобные мысли у сверстников, сказать, что обращение к психиатру не стыдно и не страшно».

«Говорить нужно, потому что каждый из моих друзей хоть раз думал о том, чтобы умереть. Если не говорить, то подростки могут сделать что-то тайком, поскольку думают, что не нужны близким».

— Как помочь ребенку пережить смерть друга, одноклассника, соседа?

«Поддержка, поддержка и еще раз поддержка! Не упрекать ребенка в том, что он как-то не так чувствует, не просить перестать плакать. Быть максимально рядом, если он, конечно, не против этого».

«Говорить о том, что было хорошего с этим человеком, теплого, чтоб он в памяти оставался».

— Какие слова или поступки, действия взрослых могут уберечь подростка от суицида?

Родителям важно больше общаться с подростком, поддерживать, говорить, что любят.

Из ответов подростков

«Надо разговаривать. Самая главная часть — говорить, что любят».

«Поддержка. Основная поддержка должна идти от родителей, они должны быть друзьями. Разговаривать. О любых проблемах, о смерти, обо всем. Не избегать трудных тем».

«Одна из причин, почему я не очень люблю обращаться за помощью и советом к родителям, — вместо совета получаю поучения. Тебе говорят, что ты сам неправ, что виноват. Я не хочу получить оценку своим действиям, а хочу получить совет или поддержку. И тогда, если я не знаю, как поступить, я выберу свой вариант, даже если он плохой».

«Обнять, сказать, что любят. Некоторым взрослым надо просто проявить интерес к ребенку. Вспомните свое детство, свой подростковый период, это может быть похоже. В трудную минуту внимание близких, друзей, родных очень важно. Поменьше нотаций, больше общения».

«Отвести к специалисту в нужный момент».

— Некоторые подростки, честно сказать, ведут себя не самым лучшим образом. Как быть в таком случае, чтобы не навредить?

«Не знаю! Я постоянно пытаюсь вывести на конфликт и эмоции всех, кого только можно, не понимаю, как меня выносят длительное время. Я сама себя не понимаю».

«Понимать, что сложно быть подростком. Вспомнить, как сами родители через это проходили, поставить себя на наше место. И разговоры. Я считаю, что диалогом можно многое решить».

Из ответов подростков 
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