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Общество

Расчет зарплаты учителей и воспитателей детсадов автоматизируют

Расчет заработной платы учителей школ и воспитателей детсадов полностью автоматизируют с нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что с октября зарплата учителей школ, воспитателей детсадов, сотрудников центров внешкольного образования и педагогов системы начального и среднего образования увеличена на 30 процентов.

«В связи с этим осуществляется работа по прозрачности перерасчета каждому учителю. Кроме того, Минобразования проведет полную автоматизацию расчета заработной платы педагогов. В ноябре начнется пилотирование программы в отделах образования Иссык-Атинского и Тюпского районов и Джалал-Абада», — отметили в министерстве.

Полностью автоматизируют начисление с 1 января 2020-го.

В Министерстве образования считают, что это позволит эффективно использовать бюджетные средства, выявлять неоправданную выплату, неточности в начислении заработной платы, улучшить работу бухгалтерии.
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