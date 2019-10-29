Расчет зарплаты учителей и воспитателей детсадов автоматизируют

Расчет заработной платы учителей школ и воспитателей детсадов полностью автоматизируют с нового года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В ведомстве напомнили, что с октября зарплата учителей школ, воспитателей детсадов, сотрудников центров внешкольного образования и педагогов системы начального и среднего образования увеличена на 30 процентов.

«В связи с этим осуществляется работа по прозрачности перерасчета каждому учителю. Кроме того, Минобразования проведет полную автоматизацию расчета заработной платы педагогов. В ноябре начнется пилотирование программы в отделах образования Иссык-Атинского и Тюпского районов и Джалал-Абада», — отметили в министерстве.

Полностью автоматизируют начисление с 1 января 2020-го.

В Министерстве образования считают, что это позволит эффективно использовать бюджетные средства, выявлять неоправданную выплату, неточности в начислении заработной платы, улучшить работу бухгалтерии.