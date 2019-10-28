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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. В суде поскандалили судья и адвокаты подсудимых

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В ходе судебного заседания между адвокатами обвиняемых и судьей произошла словесная перепалка.

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Замир Жоошев заявил, что его подзащитный не видел постановления о принудительном приводе.

Судья Инара Гилязетдинова возмутилась и ответила, что председательствующий на процессе не обязан заходить в камеру к обвиняемому и проводить разъяснительную работу.

Защитнику бывшего главы кабмина дали возможность показать документ обвиняемому. После этого адвокат заявил, что Сапар Исаков готов дать показания после того, как в суде допросят свидетелей — Евгения Хафизова и Г.Асанову.

В свою очередь гособвинитель сказал: в 24.kg вышла информация адвокатов о том, что обвиняемые вынуждены участвовать в процессе. На это судья заявила, что адвокаты вводят в заблуждение общественность через СМИ. Замир Жоошев ответил, что судья превышает свои полномочия, так как своего подзащитного с постановлением о принудительном приводе должен ознакамливать не он.

Защитник Айбека Калиева Бактыбек Жумашев возразил судье, сказав, что суду необходимо обращать внимание не на публикации в СМИ, а на документы.

В суде произошла перепалка, в ходе которой судья заявила, что защитник разговаривает на повышенных тонах.

«Где вы находитесь?» — возмутилась Инара Гилязетдинова.

Бактыбек Жумашев ответил, что на судилище.

Инара Гилязетдинова проинформировала участников процесса о том, что намерена отправить жалобу на поведение адвоката в Министерство юстиции.

Замир Жоошев заявил ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела интервью Алексея Елисеева, которое он дал 24.kg.

«В своем интервью Алексей Елисеев говорит, что его показания хотят использовать против Сапара Исакова. Прошу приобщить это к материалам дела», — сказал он.

Однако Инара Гилязетдинова отказала в удовлетворении этого ходатайства. Она заявила: суд не может быть уверен в том, что это интервью давал именно Алексей Елисеев.
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